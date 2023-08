Ombre di Gaetano Aronica e Adriana Sabatini, per la regia di Gaetano Aronica, è il titolo dello spettacolo che andrà in scena il prossimo 8 agosto, alle 21, alla Villa Romana di Realmonte (ingresso libero) e il 21 agosto, alle 21, a Palazzo Panitteri a Sambuca di Sicilia (ingresso libero).

Con Gaetano Aronica, Marcella Lattuca, Silvia Frenda, Viola Provenzano ,Franco Bruno, Emanuele Carlino, Fabrizio Milano e Nicola Puleo, lo spettacolo, patrocinato dal Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi, è prodotto dalla Fondazione Teatro Luigi Pirandello.

Una storia semplice, citando Leonardo Sciascia, e di grande teatro civile. Sul palcoscenico le vite degli altri. Mondi apparentemente distanti che viaggiano però su rette parallele.

“Ombre” è, infatti, un racconto fatto di frammenti, di tenui fili su cui si intreccia il dramma che offre allo spettatore il senso della solitudine e la giusta tensione emotiva dell’immaginare il tutto attraverso continui flashback.



Un giudice siciliano e una studentessa in attesa di discutere la tesi all’università di Milano.

Due anime, due storie, due mondi apparentemente distanti che, viaggiando su due rette parallele, e piani distinti, sembrano non potersi incontrare mai.

Alle spalle i loro ricordi, le loro emozioni, le occasioni perdute che affiorano dall’ombra del passato componendo, in un crescendo quasi hitchcockiano, il puzzle delle loro vite a cui però manca il segmento finale.

Quello, che solo all’ultimo minuto, renderà tutto chiaro, dando vita a un epilogo inatteso carico di tensioni emotive.

OMBRE è tutto questo e molto di più, una sorta di thriller dell’anima che procede a ritroso con un ritmo incalzante e un taglio cinematografico. Uno spettacolo rivolto ad un pubblico variegato di tutte le età, in grado di intercettare le inquietudini propositive delle nuove generazioni.

Soprattutto con la scuola e le nuove generazioni, in un linguaggio contemporaneo e di forte impatto emotivo che mira a risvegliare nei giovani spettatori empatia per la storia e, con essa, l’importanza della memoria. Lo spettacolo è andato in scena con successo, lo scorso 27 maggio, nella chiesa di San Domenico a Palermo, per i trent’anni dalla strage di Capaci.

Ci piace ricordare che Gaetano Aronica è stato ospite della XVIII EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL GATTOPARDO, invitato a leggere la “STORIA DEL SOLDATO SICILIANO” di Elsa Morante .

Il noto autore attore e regista, infine, domani sarà ospite del DONNAFUGATA FILM FESTIVAL per presentare il nuovo docufilm con la regia di Andrea Traina, di cui sarà protagonista: “Le riprese – ci anticipa Aronica – inizieranno a settembre tra Ragusa, Comiso, Vittoria e Modica. Un progetto di straordinaria valenza culturale. Un grande onore presentarlo in un festival così prestigioso per la Sicilia e per tutta Italia”.