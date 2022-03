Oltre 875 mila euro per mettere in sicurezza gli immobili pericolanti nel centro storico di Agrigento.L’aggiudicazione dei lavori è stata approvata , per la salvaguardia della incolumità, per l’importo complessivo di 875.173,96 euro. “Gli interventi sono finanziati con il contributo straordinario del decreto 453 del 2021 assegnato al comune di Agrigento”, dicono il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore alla protezione civile Gerlando Principato. Nella parte antica della città sono diversi gli edifici pericolanti. Nei mesi scorsi, ma non non stati casi isolati, sono bastati due giorni di pioggia, e una vecchia palazzina disabitata e in stato di abbandono è crollata, precisamente tra le vie Garufo e Gallina, sotto la via Duomo. Nessuno, al momento del cedimento, si trovava a percorrere la scalinata e il vicino cortile.