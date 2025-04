L’associazione Terra Del Sole Onlus si è aggiudicata l’affidamento del servizio “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione (LEPS Dimissioni Protette)” da svolgere nell’ambito territoriale per il quale il Comune di Agrigento agisce in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale ATS Sicilia CUP. il Progetto è stato finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. L’associazione Terra Del Sole Onlus ottiene €.321.467,71per assicurare agli utenti questo servizio.

Il servizio “Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l’ospedalizzazione (LEPS Dimissioni Protette)” è un intervento innovativo e fondamentale per migliorare la continuità assistenziale e la qualità della vita di persone fragili, anziani non autosufficienti o pazienti con condizioni sanitarie complesse. Questo servizio si inserisce nei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) e mira a integrare l’assistenza sanitaria con quella sociale, riducendo il ricorso improprio all’ospedalizzazione.

Obiettivi principali del progetto sono:

La dimissione protetta per facilitare il passaggio organizzato del paziente dall’ambiente ospedaliero al domicilio o a un contesto di cura familiare, garantendo la continuità delle cure e il supporto sociosanitario necessario.

La prevenzione dell’ospedalizzazione per ridurre i ricoveri ospedalieri evitabili attraverso una presa in carico precoce e personalizzata delle persone fragili, migliorando l’efficienza del sistema sanitario.

Il sostegno alla domiciliarità per Promuovere l’autonomia residua e la permanenza a casa del paziente il più a lungo possibile, migliorando la qualità della vita e favorendo l’inclusione sociale.

Le Tipologie di intervento consistono nell’assistenza domiciliare integrata; nelle prestazioni infermieristiche e tutelari professionali; nel supporto sociale per le attività quotidiane; nei servizi come telesoccorso, consegna pasti e aiuto domestico.

I progetti di assistenza individuale (PAI) sono basati su una valutazione multidimensionale dei bisogni clinici, funzionali e sociali.

Si tratta di interventi flessibili che possono variare da poche ore giornaliere a un’assistenza continuativa h24, in base alle necessità del paziente.

Tutto ciò comporta il Coinvolgimento della rete territoriale, attraverso la collaborazione tra medici curanti, servizi sociali locali, ASL e Terzo Settore per garantire un approccio integrato e coordinato.

Molti i Benefici attesi: decongestionamento dei pronto soccorso e degli ospedali; riduzione dei costi sanitari grazie alla diminuzione dei ricoveri reiterati; miglioramento della qualità della vita delle persone fragili e delle loro famiglie; Rafforzamento della coesione sociale attraverso l’inclusione attiva degli anziani nella comunità di appartenenza.

Questo progetto, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Next Generation EU, rappresenta un passo importante verso un sistema sociosanitario più inclusivo ed efficiente. L’associazione Terra del Sole Onlus, vien incaricata della gestione del servizio per implementare queste attività cruciali.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp