Un importante passo avanti per il miglioramento del sistema idrico nell’Ambito Territoriale di Agrigento. La Giunta di Governo della Regione Siciliana, con delibera n. 236 dell’8 agosto 2025, ha approvato la rimodulazione finanziaria dell’Asse 2 del POC Sicilia 2014/2020, destinando 23.935.806,81 euro al progetto “Conoscenza – Digitalizzazione, Mappatura, Distrettualizzazione ed Ottimizzazione delle reti idriche, con recupero delle perdite e sostituzione dei misuratori di volume d’utenza”.

L’intervento è stato attivato su specifica richiesta del Presidente dell’Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Agrigento, Giovanni Cirillo, e permetterà non solo il completamento degli interventi già appaltati e in corso, ma anche l’avvio di nuovi lavori.

I Comuni coinvolti nei cantieri già attivi sono Grotte, Porto Empedocle, Racalmuto, Villafranca Sicula, Ravanusa, Campobello di Licata, Lucca Sicula, Montallegro, Montevago, Sambuca di Sicilia e San Giovanni Gemini. Con le risorse aggiuntive sarà possibile procedere anche all’appalto per la razionalizzazione del sistema idrico del Comune di Canicattì.

“Esprimo piena soddisfazione per il risultato raggiunto – dichiara il presidente dell’ATI di Agrigento, Giovanni Cirillo –. Le risorse ottenute ci permetteranno di migliorare sensibilmente l’efficienza del servizio e di recuperare importanti perdite idriche, offrendo un servizio più moderno e sostenibile ai cittadini del nostro territorio”.

L’intervento rappresenta un tassello fondamentale nella strategia regionale di ammodernamento e digitalizzazione delle infrastrutture idriche, con impatti concreti su efficienza, sostenibilità ambientale e qualità del servizio.

