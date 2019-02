Olimpica, Falseone ne convoca 20 per la sfida contro il Kamarat

Comunicato stampa del 23 febbraio 2019 – L’allenatore dell’Olimpica Akragas, Giovanni Falsone, ha convocato 20 giocatori per la sfida di domani, domenica 24 febbraio, in trasferta contro il Kamarat, alle ore 15, valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone A.

Ecco i convocati: 1) Casella 2) Altamore 3) La Rocca 4) Cimino 5) Lo Curto 6) Daoudi 7) Puccio 8) Kujabi 9) Castaldo 10) Falsone 11) Settecase 12) Santangelo 13) Pontini 14) Maniscalco 15) Trupia 16) Nobile 17) Incardona 18) Parlapiano 19) Chiazzese 20) Bellavia