Olimpica Akragas: Santangelo fa “poker” contro il Villabate

Nella delicatissima sfida di oggi, l’Olimpica Akragas, in trasferta, batte il Villabate, per 4 a 0 grazie ad un “poker”di gol del bomber Peppe Santangelo. La gara valevole per la 10^ giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone A. E domenica prossima allo stadio Esseneto arriva la seconda della classe, Don Carlo Misilmeri. Occasione ghiotta per ottenere un successo che consentirebbe agli agrigentini di mettere già adesso un piede nei play-off.

Nel profilo facebook ufficiale del club, il presidente dell’Akragas Salvatore Bottone ha rivolto un appello non soltanto ai tifosi ma anche alla classe politica ed imprenditoriale.

“La Società sta facendo il massimo sforzo per realizzare il sogno di riportare più in alto i colori biancazzurri. Stringiamoci pertanto attorno al Gigante. L’Olimpica Akragas è di tutti e non di chi attualmente la rappresenta. Domenica arriva la corazzata Misilmeri. Mi aspetto il pubblico delle grandi occasioni allo stadio Esseneto per aiutare i nostri ragazzi a regalarci un’altra vittoria prestigiosa. Forza Akragas”.