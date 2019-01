Olimpica Akragas: Ingaggiato il portiere Michele Anzalone

La Società Olimpica Akragas rende noto di aver perfezionato l’ingaggio dell’esperto portiere Michele Anzalone, classe 1995, originario di Serradifalco, in provincia di Caltanissetta. L’atleta, oggi pomeriggio, si è allenato con i nuovi compagni di squadra allo stadio Esseneto di Agrigento ed è a disposizione di mister Falsone per la gara di domenica 20 gennaio contro il Balestrate, valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone A. Michele Anzalone, nel recente passato, ha difeso la porta dell’Olimpic Serradifalco nel campionato di Promozione.