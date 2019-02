Olimpica Akragas, con la Folgore è solo pari [VIDEO]

Solo pari per l’Olimpica Akragas con la Folgore. All’Esseneto la squadra di Falsone va pure in svantaggio, per poi trovare prima il pari e poi la rete del momentaneo 2-1. Il finale però dice 2 a 2 con la Folgore Castelvetrano, rischiando, a metà ripresa, di subire anche il 3 a 2.

Partita altalenante come il risultato.

In vantaggio gli ospiti, subito ripresi dagli agrigentini che nella ripresa riescono persino a trovare il gol del 2 a 1 grazie a Puccio lesto ad insaccare una corta respinta del portiere ospite su tiro di punizione.

Anche in questo caso, il pareggio ospite è arrivato quasi subito.

Da dimenticare il resto della ripresa con l’Olimpica Akragas a corto di idee ed alla ricerca vana del gol vittoria ma con gli ospiti che sprecano una grande occasione, in verità una grande parata del portiere akragantino, a dieci minuti dal termine.

Per il tecnico dei biancazzurri c’è ancora molto da fare.

E domenica prossima impegnativo test- derby col Kamarat al Salici di Cammarata.