Olimpica Akragas – Cinque Torri Trapani:Falsone ne convoca 22

L’allenatore dell’Olimpica Akragas, Giovanni Falsone, ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani, domenica 17 febbraio, in casa, allo stadio Esseneto di Agrigento, alle ore 15, contro il Cinque Torri Trapani (Folgore Castelvetrano), valevole per la settima giornata di ritorno del campionato di Promozione, girone A.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Fazio, Altamore, Cosi

Difensori: Puccio, Ortugno, Chiazzese, Musa, Daoudi, Trupia, Pontini

Centrocampisti: Lo Curto, Maniscalco, Castaldo, La Rocca, Incardona, Parlapiano

Attaccanti: Settecase, Falsone, Cimino, Coniglio, Bellavia, Nobile

Squalificato: Santangelo

Infortunato: Casella