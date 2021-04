Oggi Sarde arrotolate

La ricetta di oggi è stata preparata da Fabio La Longa Di Raffadali Sarde arrotolate

Ingredienti:👇

▶️ Sarde Fresche 🐟

▶️ Olio EVO Fruttato Medio

▶️ Pangrattato

▶️ Buccia Mandarino Biologico 🍊

▶️ Patata

▶️ Pistacchio Di Raffadali DOP

▶️ Passata Di Ciliegino Giallo

▶️ Sale 🧂

▶️ Pepe

▶️ Farina

Questo è il procedimento:

Aprire “a libro” le sarde, sciacquarle sotto l’acqua corrente e poi asciugarle bene tenendole da parte su carta da cucina.

Nel frattempo, sbollentiamo dei pezzetti di patata che aggiungeremo alla polpa dei #pomodorini, prima di comporre il piatto.

In una padella antiaderente versare l’olio #EVO fruttato medio e successivamente aggiungere il pangrattato per tostarlo; dopo qualche istante aggiungiamo la granella di pistacchio e dopo ancora la buccia di mandarino grattugiata. (Il pane grattugiato che abbiamo tostato, lo useremo per imbottire le sarde e lo useremo anche per la decorazione finale, quindi teniamone da parte un po’.)

⭐ Ho usato un olio fruttato medio da tonda #iblea con profumi di erbe fresche aromatiche, foglia di pomodoro e mela, adatto ad insaporire sia in marinatura che in fase di frittura.

Arrotoliamo i filetti di sarde con il mix di pangrattato, pistacchio, buccia di mandarino, aggiungendo un po’ di sale e pepe e fissiamo con uno stecchino. A questo punto possiamo friggere le nostre sarde arrotolate dopo averle passate nella farina.

Prepariamo un piatto da portata con la salsa di ciliegino ridotta in padella e del vino bianco; componiamo il nostro piatto aggiungendo la granella tenuta da parte e se vogliamo un po’ di prezzemolo.