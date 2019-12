“Oggi è Natale il mio pensiero va ad una donna che spera di ritrovare il figlio”

Da quasi un anno non si hanno più notizie di Angelo Gentile, un quarantanovenne, di Santo Stefano di Quisquina. L’uomo si è allontanato da una Casa di cura di Marsala, dove era ricoverato per una specifica patologia, e non ha fatto più ritorno. L’avvocato Salvatore Pennica, legale della famiglia Gentile, dopo vari appelli, nel giorno di Natale torna a chiedere la collaborazione delle gente, invitando chiunque avesse notizie o ancora meglio lo riconosca, ad avvisare i numeri di emergenza, i familiari o allo stesso legale.

“Oggi e’ Natale ed il mio pensiero concreto va ad una anziana donna di Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento, che spera nel ritrovamento del figlio Angelo Gentile scomparso nel nulla e di cui non si hanno notizie dal giorno in cui si e’ allontanato (?) da una clinica di Marsala . Chiunque lo veda o abbia notizie chiami le forze dell’ordine o anche il sottoscritto l’avv. Pennica al recapito telefonico 3201184708. Potrebbe essere un gesto miracoloso anche avere una notizia. Buon Natale”