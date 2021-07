Oggi 78 anni dallo sbarco alleato in Sicilia, speciale intervista alla storica Carmela Zangara

Il 10 luglio 19143, 78 anni fa lo sbarco in Sicilia nelle coste di Licata. Come ogni anno, in sordina dalla fine della Seconda guerra mondiale in poi vanno in scena sporadiche iniziative per le celebrazioni di una delle più importanti battaglie della storia europea contemporanea. Carmela Zangara, insegnante in pensione e scrittrice, sulla vicenda ha scritto e detto tanto ma le sue scoperte non si fermano e gli studi continuano. Proprio da casa sua, con vista sulla spiaggia di Mollarella, uno dei luoghi dello sbarco alleato, abbiamo realizzato un’intervista speciale.