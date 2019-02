Oggi 21 febbraio è la Giornata mondiale UNESCO della Lingua Madre per la salvaguardia dei dialetti e delle lingue locali.

“Ogni due settimane nel mondo scompare una lingua : e’ questo l’allarme lanciato dall’Unesco – dice Lorenzo Salvagio – e ciò costituisce un impoverimento costante della cultura dei popoli. E’ uno degli effetti negativi della globalizzazione e dell’imposizione delle sole lingue ufficiali. Tutto ciò appiattisce le identità e le diversità linguistiche . Per sensibilizzare e lottare contro questa involuzione culturale – continua il presidente del Club per l’Unesco di Sciacca – l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione la Scienza e la Cultura celebra ogni 21 febbraio la Giornata della Lingua Madre”.

Questo è il ventesimo anno che si celebra questa giornata internazionale ed il 2019 è anche l’anno internazionale delle lingue indigene.

“Per l’Unesco – afferma la direttrice generale Audrey Azoulay – ogni lingua madre merita di essere conosciuta, riconosciuta e apprezzata di più in tutti gli ambiti della vita pubblica. Questo non sempre accade. Una lingua madre non ha necessariamente lo status di lingua nazionale, di lingua ufficiale o di lingua di insegnamento. Questa situazione può contribuire alla svalutazione della lingua madre fino ad arrivare, a lungo termine, addirittura alla sua estinzione”

“E’ necessario sviluppare la consapevolezze che parlare e scrivere in una cosiddetta lingua minoritaria o in un dialetto è tutt’altro che segno di ignoranza. Noi per esempio dobbiamo promuovere tutte le occasioni per mantenere vivo il Siciliano. Un momento privilegiato per la produzione di testi originali è l’imminente Carnevale di Sciacca. Ogni anno vengono scritti i copioni delle recite e gli inni dei carri. Rimane fondamentale che la maggior parte di questi testi vengano elaborati in Siciliano perché cosi la festa si rafforza nelle sue connotazioni identitarie e si distingue per diversità culturale. Le lingue per rimanere vive devono essere usate sia nella parlata che nei testi scritti e questi testi – conclude il presidente del club per l’Unesco – divengono anche prove documentali e soprattutto costituiscono un patrimonio che viene tramandato alle generazioni future.”

Ma perché la giornata mondiale della Lingua Madre si celebra proprio il 21 febbraio ? Perché proprio 21 febbraio del 1952 degli studenti di lingua Bangla diedero vita ad una manifestazione per difendere la propria lingua che il governo Pakistano, a cui in quegli anni il Bangladesh era annesso, voleva sostituire imponendo la lingua Urdu. La manifestazione in difesa della propria lingua madre venne repressa nel sangue e rimasero uccisi ventidue studenti. E proprio dalla difesa della lingua prese avvio il processo che avrebbe portato molti anni dopo all’indipendenza del Bangladesh.