Maxi sequestro di imbarcazioni da diporto sulla spiaggia di Lido Rossello, a Realmonte. Poco meno di 60 natanti stamani sono stati posti sotto sequestro dai militari della Guardia di finanza della Tenenza di Porto Empedocle che hanno anche identificato e denunciato a piede libero quasi tutti i proprietari.

Le Fiamme gialle durante il blitz hanno contestato il deturpamento della spiaggia e l’occupazione abusiva del suolo demaniale: le imbarcazioni, infatti, erano ormeggiate a pochi metri dalla battigia grazie all’uso di gavitelli in cemento che erano stati interrati sotto la sabbia.

Sequestrate anche diverse barche che si trovavano sulla spiaggia. Ora i diportisti dovranno rispondere dei reati per i quali sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento.

