I poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento hanno denunciato due agrigentini di 26 e 24 anni per le ipotesi di reato di occupazione abusiva e furto aggravato. Gli agenti sono intervenuti in via Nicone, la zona a valle della via Esseneto, in seguito ad una segnalazione giunta al 112.

Una volta dentro hanno accertato che i due giovani avevano occupato abusivamente l’immobile creando anche un allaccio alla rete elettrica. Una successiva perquisizione ha poi portato al ritrovamento di una pistola a gas senza tappo rosso, due bastoni chiodati e un coltello.