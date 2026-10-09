Il giudice del Tribunale di Agrigento, Alberto Lippini, ha emesso 37 decreti penali di condanna nei confronti di altrettanti diportisti indisciplinati che, in assenza di autorizzazione, avevano ormeggiato le proprie imbarcazioni in un’area marina di Capo Rossello, a Realmonte.
Gli imputati sono stati condannati al pagamento di un’ammenda pari a 258 euro ciascuno.
La vicenda risale all’agosto del 2025, quando i militari della Guardia di Finanza della Tenenza di Porto Empedocle sequestrarono lo specchio d’acqua e decine di imbarcazioni. I sigilli erano stati apposti a una porzione di spiaggia che veniva utilizzata abusivamente dai natanti come punto di ormeggio.
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