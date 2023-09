Gli agenti dalla polizia municipale di Agrigento, nella serata di sabato nel corso dei controlli sulla movida, hanno elevato 25 multe. In particolare hanno sanzionato le auto parcheggiate negli stalli riservati alle persone disabili, sulle strisce pedonali, in doppia fila, sui marciapiedi o negli spazi riservati ai mezzi a due ruote, nell’area attorno a Porta di Ponte, piazza Aldo Moro, via Empedocle e nei pressi di piazza Vittorio Emanuele. Con il carro attrezzi sono state rimosse tre autovetture di giovani, che avevano posteggiato nei posti riservati ai disabili.