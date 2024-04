Si sa che a fare la differenza in un outfit è il dettaglio che spesso rappresentato da un accessorio, come gli occhiali da sole. I sunglasses s’indossano non solo per proteggere gli occhiali dal sole ma anche per definire il tuo look. Può essere un accessorio che riprende lo stile dell’outfit scelto (minimalista, elegante e chic oppure estroverso, colorato ed esagerato) oppure messo a contrasto per bilanciare e spezzare la mise. Se sei alla ricerca di un nuovo paio di occhiali da sole, questi sono i 5 modelli must have per la primavera /estate.

Sottili e lineari

Acquisti ora per risparmiare con gli occhiali da sole Izipizi poi li indossi tutta l’estate: sono gli occhiali lineari e sottili. Minimalisti di natura, sceglili neri con una montatura leggermente lucida, proprio come negli anni 90. Il design allungato enfatizza la zona alta del volto ma senza appesantirla troppo. Il taglio minimal, li rende molto più facili da abbinare e indossare dal mattino fino al calar del sole.

Aviator

Un modello di occhiale da sole che sembra non voler lasciare il passo è sicuramente l’Aviator. Il modello aviator è un occhiale da sole perfetto per tutti i giorni, sia che abbiano la montatura sottile in metallo sia in acetato. A portare una ventata di novità tra gli occhiali aviator, arrivano montature un po’ più bold con maxi aste che fanno assomigliare l’occhiale quasi a una mascherina.

Geometrici e squadrati

Se da una parte vanno molto gli occhiali Aviator semplici e arrotondati, dall’altra quest’estate non potrai non avere un modello più squadrato. Classici e intramontabili, gli occhiali da sole geometrici vanno scelti grandi, da diva. Sono capaci di aggiungere un’aura di eleganza e mistero a ogni tuo outfit, compreso quello più semplice con jeans e maglietta. Che sia cat-eye o più rettangolari, poco importa; basta sapere che vestono molto il viso perciò adatti un po’ a tutti, ma soprattutto chi ha un viso ovale e stretto che ha bisogno di essere “riempito”.

Metallici

Un po’ l’abbiamo già anticipato prima, le montature metalliche sono un cavallo su cui puntare anche quest’estate. La montatura sottile e leggera, oggi contorna lenti piccole, magari di una forma inusuale come ovale, a rombo, a ottagono, allungate. Facili da abbinare, sono molto comodi perché più leggeri rispetto a quelli maxi in acetato.

Colorati

Se la bella stagione è il momento in cui tiri fuori dall’armadio abiti e indumenti colorati, perché non fare lo stesso con gli occhiali da sole? Arrivano, infatti, montature colorate, pop e maxi pronte a spopolare. I colori che vanno per la maggiore sono le tinte pastello come giallo, rosa e azzurro senza dimenticare il bianco o il crema. Incorporano chiaramente delle vibes retrò e quindi sono maxi, sia quando la forma è tondeggiante sia quando è squadrata.

Sono un po’ più difficili da abbinare poiché occorre tener appunto conto del colore: si può giocare ton sur ton, aggiungere il dettaglio colorato dell’occhiale su un outfit dai colori basic oppure scegliere un look che incorpori la nuance dell’occhiale per un risultato più curato.