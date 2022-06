Occhi puntati su San Leone. Il comune di Agrigento “prova” un nuovo piano traffico. La giunta comunale ha pensato a soluzioni con l’obiettivo di decongestionare il traffico. Per oggi, sabato 18 giugno, l’ente ha predisposto delle novità che saranno da analizzare e valutare e se dovessero andare bene, saranno mantenute. Dalle ore 18 alle 24 divieto di transito sul lungomare Falcone-Borsellino, nel tratto compreso fra il civico 35 e piazzale Giglia. Divieto di transito anche in via Senatore Cognata, nel tratto compreso fra l’intersezione con via Eolo e il lungomare Falcone-Borsellino. Divieto di sosta, con rimozione su ambo i lati, a piazzale Giglia, nel tratto compreso fra l’ingresso dell’ex eliporto fino all’incrocio con viale Dei Giardini/Nettuno. Con l’arrivo della bella stagione San Leone è presa d’assalto, soprattutto nei weekend, con lunghe code di auto e parcheggi selvaggi. La cittadinanza e soprattutto gli operatori turistici reclamano più attenzione per il Lido. Maggiore controllo, pulizia dei luoghi della movida e del litorale.