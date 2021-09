Obiettivo Plastic Free, la foce del fiume Akragas pulita dai volontari.

L’appuntamento di oggi, domenica 26 settembre, fa parte dei 330 appuntamenti in contemporanea in tutta Italia per pulire spiagge, parchi, fiumi e città.

Alla Foce del fiume Akragas, i volontari hanno pulito il più possibile la foce, il primo tratto di fiume e la spiaggia di Babbaluciara.

Plastic Free è un associazione di volontariato senza scopo di lucro, nata nel 2019 ,che ha l obiettivo di informare e sensibilizzare ed aumentare la percezione di più persone sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, in particolare monouso.