Nuovo terminal passeggeri, Primavera empedoclina: “Obiettivo il rilancio”

Il gruppo Primavera empedoclina, per tramite del coordinatore cittadino Luigi Gino Grillo, esprime soddisfazione per l’apertura del nuovo terminal passeggeri realizzato sulla banchina Nord dello scalo di Porto Empedocle.

«Siamo sempre stati dell’idea – dice Gino Grillo – che il porto debba rappresentare il volano per lo sviluppo e il rilancio dell’economia dell’intera provincia di Agrigento, anche sotto il profilo turistico».

Il coordinatore cittadino del movimento aggiunge che «insieme a tutti gli aderenti a Primavera empedoclina accolgo con favore il traguardo raggiunto, plaudendo al lavoro svolto dalle varie amministrazioni che si sono succedute nel tempo».

Gino Grillo ha però invitato tutti a non adagiarsi sul risultato, anzi a proseguire sullo slancio: «L’ evento non può rimanere un fatto isolato; ci auspichiamo – ha chiosato – che dopo la realizzazione di questo avveniristico terminal si inizi una nuova stagione per il porto empedoclino, affinché possa essere inserito in un circuito crocieristico, con la ricerca di nuove tratte marittime che tocchino il nostro territorio, contribuendo al suo rilancio economico».