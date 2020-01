Nuovo ritrovamento di droga sulla spiaggia. Sequestrato plico con 38 chili di hashish

Nuovo ritrovamento di hashish in spiagge siciliane. La polizia di Stato ha trovato sull’arenile di Capo d’Orlando, in provincia di Messina, un plico contenente 600 panetti di hashish, del peso di 38 chili. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. In pochi giorni sono stati trovati spiaggiati in varie zone della Sicilia 128 kg. di hashish. Ieri i carabinieri di Marsala hanno trovato sulla battigia in località “Sbocco” un pacco che conteneva 30 chili di hashish.

Il 2 gennaio un pacco con 30 kg. di hashish è stato trovato dai carabinieri, a “Belìce di mare”, frazione balneare di Castelvetrano. Il giorno dopo i poliziotti delle Volanti sulla spiaggia a ridosso dell’ex eliporto di San Leone, hanno rinvenuto e sequestrato 30 chili di hashish. In tutti i casi confezioni di hashish trovate sono simili.

Prende corpo l’ipotesi di qualche peschereccio, che temendo controlli o l’arrivo delle forze dell’ordine, si sia sbarazzato del carico di droga, gettandolo in mare.