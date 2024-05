Deni riparte con nuovo progetto per l’Akragas e lo fa già a cominciare da un altro presidente. Si tratta di Carmelo Callari. Ad annunciarlo nella conferenza stampa, di oggi pomeriggio, è stato proprio il patron della società biancazzurra. “L’imprenditrice Roberta Lala, per impegni personali e di politica, ha rassegnato le dimissioni” – ha spiegato Deni. Come vice presidente è stato nominato Baldo Veneziano. Riconfermato nel ruolo di Direttore Sportivo Giuseppe Cammarata. Torna in Akragas, invece l’Agrigentino Dario Scozzari che ricoprirà il ruolo di Direttore Generale. Presente alla conferenza stampa anche l’ assessore allo sport, Gerlando Piparo. “Questa società – ha spiegato Deni- ha intenzione di ripartire con un progetto nuovo e più ambizioso. Quest’ anno abbiamo raggiunto l’ obiettivo salvezza, ma con il nuovo staff tecnico e con la nuova dirigenza, puntiamo a riportare in alto il nome dell’ Akragas e magari riportare questa squadra nel calcio che conta. Vogliamo inoltre che nasca anche un settore giovanile che abbiamo già affidato a Gioacchino Privitera e anche una scuola calcio – ha aggiunto. L’Akragas non è solo calcio, ma ha anche una missione sociale, quella di portare i giovani lontano dalla strada e farli crescere in ambienti sani, con valori importanti che proprio il buon calcio può insegnare”. Deni ha voluto fare chiarezza su alcune voci che davano l’ imprenditore licatese Marcello Giavarini vicino al club biancazzurro. “Ho ricevuto solo una proposta da parte di un imprenditore di Reggio Calabria, poi non andata a buon fine per motivi personali da parte dell’ imprenditore calabrese. Qualcuno vorrebbe il ritorno di Giavarini, io sono disponibile a cedere la società ma non mi è arrivata alcuna proposta da parte sua”. Per quanto riguarda la questione stadio l’ Assessore comunale allo sport Gerlando Piparo ha spiegato l’iter burocratico che ha dovuto seguire per ottenere prima l’ accatastamento dell’ immobile, senza il quale il Comune non avrebbe potuto accadere a progetti e finanziamenti e inoltre ha promesso “grandi novità” che potrebbero essere a breve rese note. Fondamentale per Deni questo dialogo intrapreso con l’ Amministrazione comunale. A prendere la parola anche il neo presidente Callari che ha parlato di voler ricominciare da zero “con toni pacati e di mettere a tacere vecchie e sterili polemiche”. A prendere la parola anche il nuovo Direttore generale Dario Scozzari e il riconfermato Direttore Sportivo Giuseppe Cammarata che hanno parlato di obiettivi ambiziosi e spiegato l’ importanza del lavoro sinergico da parte di ciascuno delle figure all’ interno della staff. “Puntiamo in alto ha detto Scozzari- ma quello che ci preme è avvicinare ancora di più la squadra alla città perché l’ Akragas sia un progetto di tutti.” Cammarata si e’ detto soddisfatto del nuovo progetto “per il quale si è già messo a lavoro da tempo”.