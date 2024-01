Nuovo naufragio lungo le coste dell’Agrigentino. Un barcone si è schiantato nei pressi della spiaggia di “Torre Salsa, a Siculiana. A bordo, dicono i superstiti, c’erano circa 80 migranti, ma non tutti sarebbero riusciti a toccare terra. Dopo ore di ricerche è stato individuato un cadavere, ma è impossibile al momento dire se sia l’unica vittima.

Le condizioni meteo sono pessime e rendono impossibile l’accesso a quella parte di costa via terra, in più il buio non aiuta. Nessuno si è accorto di quella imbarcazione in difficoltà. Chi è riuscito a sopravvivere ha cercato di allontanarsi dalla costa in cerca di aiuto.

Almeno venti immigrati, poi sono stati rintracciati mentre vagavano zuppi nei pressi della strada statale 115. I militari dell’Arma della Stazione di Siculiana li hanno ascoltati per cercare di capire cosa sia successo. Sul posto sono arrivate anche diverse ambulanze per curare alcuni migranti.