Nuovo mezzo per la Polizia Locale di Santa Elisabetta

SANTA ELISABETTA. Presentata stamattina dall’Amministrazione, alla presenza dell’Arciprete Don Giuseppe Gelo e del Comandante della Stazione locale dei Carabinieri Maresciallo Maggiore Paolo Rotulo, il nuovo veicolo attrezzato per l’attività della Polizia Locale della nostra piccola comunità. Una Jeep modello Renegade che va a rimpiazzare la vecchia punto, da tempo in dotazione, e la vecchia alfa 156 di rappresentanza, che hanno raggiunto la fine del servizio.

Si tratta di una vettura 2WD munita di livrea d’istituto e di dispositivi luminosi e sonori d’emergenza, con motorizzazione 1600 diesel. Lo sforzo dell’Amministrazione è stato considerevole se si pensa che pur avvalendosi della procedura del mercato elettronico per la Pubblica amministrazione, il costo complessivo, ha trovato copertura nel bilancio di quest’anno grazie anche al contributo regionale per i comuni virtuosi, che nel corso del 2018 hanno superato il 65% della differenziata e che ha visto Santa Elisabetta beneficiarne unitamente a soli altri 79 Comuni siciliani.

Il Sindaco Mimmo Gueli tiene a precisare: “Assistiamo oggi non solo all’avvicendamento di veicoli ma soprattutto ad un arricchimento della dotazione con un fuoristrada, un’importante novità che arricchisce le possibilità operative della Polizia Locale consentendo lo svolgimento in sicurezza delle attività in zone impervie, sia in occasione di eventi di Protezione Civile, sia per soddisfare esigenze di vigilanza ambientale e sanitaria a cui oggi più che mai siamo chiamati a rispondere”.

Obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale è quello di stabilizzare la struttura organizzativa e funzionale del municipio, migliorare le prestazione dei servizi, dotando donne e uomini delle migliori attrezzature per consentire loro di svolgere la loro opera per i cittadini e per la comunità nel migliore dei modi e in sicurezza.