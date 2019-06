Nuovo look per l’Area Industriale di contrada San Benedetto

ARAGONA. Anche l’agglomerato industriale di Favara-Aragona si rifarà il look con fondi del Patto per il Sud. Martedì prossimo, 11 giugno sarà firmato il contratto con la ditta che si è aggiudicata l’appalto per la riqualificazione delle strade dell’area per lo sviluppo industriale. La somma che sarà spesa sarà di 800 mila euro, destinata a questo scopo dall’Irsap, guidata dal commissario Giovanni Perino.

(Lo scrive oggi il Giornale di Sicilia)

Il progetto mira alla riqualificazione della rete viaria dell’agglomerato industriale di Aragona – Favara, ubicato a cavallo dei territori di questi Comuni – in contrada San Benedetto – ed a confine quasi con il territorio del Comune di Agrigento, attraverso l’esecuzione di opere finalizzate al miglioramento della viabilità esistente e al ripristino della funzionalità della segnaletica stradale e di alcuni tratti delle rete di illuminazione stradale. Le opere progettuali previste si integrano perfettamente con il tessuto viario ed infrastrutturale consortile esistente nell’agglomerato suddetto, in coerenza con le previsioni dello strumento urbanistico vigente relativamente all’agglomerato stesso. Le aree direttamente e indirettamente interessate nel loro complesso dai lavori infrastrutturali costituenti l’intervento oggetto del progetto di che trattasi nella presente relazione rientrano, infatti, nel perimetro del più ampio Piano Regolatore Particolareggiato dell’Agglomerato Industriale di Aragona-Favara, nel cui ambito sono destinate ad attrezzature e servizi.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall’Area Tecnica dell’Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive di Agrigento, sulla base delle previsioni del Prg dell’agglomerato industriale di Aragona-Favara, urbanistiche ed infrastrutturali. Gli interventi progettuali riguardano, nelle linee generali, il ripristino della funzionalità della rete viaria esistente attraverso il rifacimento del manto di usura in conglomerato bituminoso, e della rifunzionalizzazione delle opere a corredo (marciapiedi, cunette, caditoie, tratti di rete di illuminazione). Gli interventi mirano ad ottimizzare sotto il profilo della funzionalità e della sicurezza la rete viaria esistente al servizio dell’area in cui operano 82 stabilimenti di cui 70 industriali e 12 artigianali. Mentre sono in corso di insediamento o di assegnazione 56 lotti attrezzati destinati a 37 attività industriali e 9 artigianali.

Si prevede l’esecuzione dei seguenti interventi: ripristino del manto stradale esistente della viabilità, pulizia delle sedi delle cunette e dei canali di gronda; collocazione di segnaletica stradale e rifunzionalizzazione dei tratti di illuminazione viaria attualmente non più utilizzabili. L’esecuzione delle opere è stata suddivisa, convenientemente in tre aree di intervento.

L’INTERVENTO DELL’ASSESSORE MIMMO TURANO

“Il Dipartimento regionale per le Attività Produttive e l’Irsap, Istituto regionale per lo sviluppo delle Attività produttive che ha curato i progetti delle grandi opere finanziate con i fondi del Patto per il Sud, hanno lavorato in sinergia in questi mesi per mettere in gara svariati progetti di riqualificazione e messa in sicurezza degli agglomerati industriali siciliani, fermi da tempo, che interessano il miglioramento di strade, infrastrutture, illuminazione pubblica e rete idrica”. Lo sostiene l’assessore regionale alla Attività produttive, Mimmo Turano. “Nei prossimi giorni saranno stipulati altri contratti con le ditte aggiudicatrici dei lavori per le strade di Favara-Aragona e inizieranno i lavori di ‘Riqualificazione, messa in esercizio e miglioramento funzionale delle strade dell’agglomerato industriale “Area del Salso Ravanusa – Campobello”. Le aree industriali hanno bisogno di essere migliorate e valorizzate per sviluppare al meglio le attività produttive esistenti e attirare nuovi investimenti – conclude l’assessore regionale Turano”.