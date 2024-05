Dettagli anche sul punto vendita che nascerà in via Gioeni.

Dopo un breve periodo di chiusura per i lavori di ristrutturazione riapre il Conad al Città dei Templi di Agrigento, da dodici anni punto di riferimento per la spesa quotidiana dei cittadini. La struttura è stata rivista nel layout. L’area food, il bar e l’ortofrutta sono stati spostati avanti e il restyling ha interessato anche la macelleria e la cantina, con una particolare attenzione ai prodotti del territorio, con etichette di vera eccellenza e grande assortimento di vini.

Il punto vendita è stato ristrutturato ponendo massima attenzione all’innovazione e ai servizi. “Era doveroso nei rispetto dei nostri clienti portare innovazione portando i nuovi format di Conad all’interno di questo punto vendita”, dice Francesco Messina, amministratore unico della società Comediterraneo srl socio Conad e vicepresidente nazionale dell’Ancd Conad. “Abbiamo traslato la gastronomia- spiega Messina- abbiamo sostato l’ortofrutta all’ingresso, rimodulato la macelleria, tutto per essere più leggibile come punto vendita.” Presente all’inaugurazione, l’assessore comunale di Agrigento alle attività produttive, Carmelo Cantone: “Un segnale importante di continuità e interesse per questo territorio- dice-. Noi saremo a fianco di imprese come queste che guardano allo sviluppo della nostra terra.”

A Giuseppe Daina Palermo affidata l’area food Conad e assicura “grande qualità e servizi con bar, gelateria, pasticceria e anche la pizza”.

Intanto, Conad si prepara ad aprire un nuovo, interessante ed evoluto punto vendita nel Palazzo ex Standa in via Gioeni: “E’ una sfida che va avanti da tempo- dice Francesco Messina- e finalmente siamo riusciti a completare tutto il percorso di acquisizione. Nascerà un punto vendita molto innovativo. A piano terra ci sarà il supermercato, al primo piano la gastronomia e la ristorazione. Valorizziamo il territorio che vuol dire valorizzare quelle aziende che da sole non hanno la possibilità di poter crescere”.

GUARDA IL VIDEO