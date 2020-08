Nuovo incendio nell’area attorno alla Valle dei Templi. Bruciano alberi e canneti

Ancora un nuovo incendio nei campi vicino al tempio di Esculapio, in pieno Parco Archeologico, e a pochi passi dal corso del fiume Akragas, e alla Valle dei Templi.

Le fiamme partite dall’erba secca si sono propagate, ed hanno bruciato diversi alberi, tra cui ulivi e mandorli, canneti, varia vegetazione, e minacciando abitazioni e casolari.

La stessa zona già altre volte in questa stagione (e anche in passato) è stata data alle fiamme. Nella giornata di domenica una vasta area è stata completamente incenerita, e solo per il provvidenziale e tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e del personale del Corpo Forestale, i danni sono stati limitati.

E’ certo che anche la serie di incendi degli ultimi mesi sono di natura dolosa, appiccati da ignoti criminali, entrati in azione senza essere visti.