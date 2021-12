Nuovo decreto anticovid, annullati tutti gli eventi natalizi all’aperto

Il Comune di Agrigento, a seguito delle nuove restrizioni imposte dal Governo nazionale per contrastare il contagio dal Covid-19, ha cancellato gli eventi in programma all’aperto, del Cartellone natalizio, a partire dallo spettacolo che era stato fissato per oggi, 26 dicembre, alle 18, a San Leone in piazzale Giglia. Il sindaco Francesco Miccichè, oltre alle nuove disposizioni sugli spettacoli all’aperto, ricorda anche l’articolo 6 del decreto che riguarda anche le sale da ballo, le discoteche e i locali assimilati: “Fino al 31 gennaio 2022, sono vietati eventi, feste e concerti che implichino assembramenti in spazi aperti”.

c