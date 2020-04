Questa volta Conte ha tappato. Impacciato come non era mai stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato il piano del governo per la cosiddetta “fase 2” della gestione della pandemia da coronavirus, cioè un primo allentamento delle restrizioni in vigore da circa un mese e mezzo. Le misure sono contenute in un decreto emanato il 26 aprile (PDF) e saranno valide dal 4 al 17 maggio.