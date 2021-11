Nuovo crollo nel centro storico, paura ma nessun ferito

Nuovo crollo nel centro storico di Agrigento, precisamente in via Argento, a pochi passi da salita Madonna degli Angeli, a poche decine di metri dalla via Atenea. A collassare è stata una porzione di una palazzina disabitata, e in stato di abbandono, già parzialmente crollata nel gennaio scorso. In via Argento sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e il personale della Protezione civile comunale.

Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’area interessata era già transennata. E’ il secondo evento che si verifica nell’arco di pochi giorni. Appena due settimane fa era completamente collassato il tetto, e gran parte dell’abitazione, di un edificio fatiscente, e disabitato di due piani, tra le vie Garufo e Gallina, nell’area sottostante la via Duomo.