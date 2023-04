Il nuovo Consiglio pastorale diocesano, della Chiesa Agrigentina presieduto dal Vescovo «è organo di consultazione e di servizio pastorale per lo studio della situazione e l’elaborazione dei programmi pastorali. è il luogo di incontro e di comunione della comunità diocesana unita attorno al Vescovo, favorisce nella Chiesa particolare lo spirito di comunione in modo che essa abbia la consapevolezza di essere la famiglia dei figli di Dio e dei fratelli in Cristo. Questi, nell’unità dello Spirito, si confrontano con la Parola di Dio e vivono attorno all’altare nell’esercizio dell’unico sacerdozio di Cristo, espresso nel sacerdozio ministeriale del Vescovo e dei presbiteri e nel sacerdozio regale di tutti i battezzati, operando a servizio dei fratelli. Il CPD, inoltre, è attento ai segni dei tempi, si sente coinvolto nelle situazioni di vita del popolo agrigentino e ne condivide le ansie e le attese.»

“Quale espressione significativa della Chiesa particolare, promuove e condivide le iniziative più adatte per la rinascita spirituale, morale e sociale delle popolazioni agrigentine” si legge ancora nello Statuto, recentemente rinnovato .

A comporre il Consiglio, come membri di diritto, attorno all’arcivescovo Mons. Alessandro Damiano vi sono :

Vicario generale: don Giuseppe Cumbo

Coordinatore degli Uffici del Dipartimento Pastorale della Curia: don Gaetano Montana Rappresentante della Consulta delle Aggregazioni Laicali: Giovanni Minuta

Rappresentante della Consulta di Pastorale Sanitaria: Antonio Garufo

Diacono permanente: Religioso: fra Augusto Magno

Religiosa: suor Alessandra Panepinto

Membri scelti dall’Arcivescovi : Concetta Campione, Giovanna Cavaleri, Giovanni Russo

Vi sono poi i membri eletti per ciascuna forania: Lauretta Antonino , Pappalardo Giuseppa (Agrigento), Sutera Sardo Salvatore, La Mendola Giuseppina (Aragona), Randisi Maria, Carrubba Luciano (Porto Empedocle), Russotto Patrizia, Lo Iacono Gaetano, (Cammarata), Traina Giulio (Santo Stefano Quisquina), Cacciato Giuseppe , Infantino Ignazio (Canicattì ), La Greca Anna, Barletta Michele, (Licata ), Di Caro Giovanni (Ravanusa ) Miceli Giuseppina, Scaturro Paolo (Ribera ) Bono Giusy Bassi Lilla (Sciacca) . Nella riunione di ieri 23 Marzo Mons. Alessandro Damiano, secondo l’art.5.a dello statuto del CPD ha nominato tra i membri laici del consiglio pastorale la prof.ssa Giovanna Cavaleri Coordinatore che, nello spirito di servizio alla nostra Diocesi, ha accettato questo delicato incarico. Ignazio Infantino è stato designato dalla Coordinatrice Giovanna Cavaleri Segretario del CPD. Inoltre sono stati eletti in seno al consiglio pastorale Lauretta Antonino in qualità di vice Coordinatoere e La Greca Anna, Carrubba Luciano, Fra Augusto Magno e Cacciato Giuseppe come membri del direttivo che hanno accettato la carica . Auguriamo al nuovo consiglio Pastorale un sguardo profetico capace di cogliere le sfide emergenti dalla realtà sociale ed ecclesiale.