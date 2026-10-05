Nel mirino dei ladri è finita questa volta la linea elettrica che attraversa contrada Belmonte, un’area periferica di Ribera, presa d’assalto nel cuore della notte. Sfruttando l’oscurità e l’isolamento della zona, una banda di malviventi ha tagliato e rubato diverse campate di filo conduttore da 25 mm.

Il bilancio del raid è pesante: in totale sono stati asportati ben 2.500 metri di cavi in rame. Un furto che ha provocato l’interruzione dell’erogazione di energia elettrica nella zona interessata. Secondo una prima stima, i danni si aggirano intorno ai 15.000 euro.

Sul posto, a seguito della segnalazione del blackout, sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Ribera, che hanno avviato i rilievi di rito e aperto un’indagine a tutto campo per risalire ai responsabili.

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