Nuovo caso di Coronavirus ad Agrigento. Chiude un ristorante

🔴 L’Asp comunica un nuovo caso di posività al coronavirus ad Agrigento. Al momento i positivi sono in totale 4. Oggi è stata confermata la positività al Covid 19 di un giovane agrigentino. Si trova in isolamento e si sta attuando per i suoi contatti il protocollo di controllo previsto.

✖️✖️Avviso importante✖️✖️

Avvisiamo la gentile clientela che purtroppo un nostro dipendente è risultato positivo al COVID-19. Il ristorante, pertanto, rimarrà chiuso in attesa del normale corso dell’iter sanitario! Vi ringraziamo per l’attenzione….torneremo più forti di prima. A renderlo noto è stato il Ristorante Doctor Fish di San Leone.