Nuovo blitz dei Nas in tre ristoranti, sequestri e denunce

Blitz dei carabinieri del Nas, coadiuvati dai militari del Comando Provinciale di Agrigento, in tre ristoranti della Città dei Templi nell’ambito di un maxi controllo sul rispetto delle normative in tema di sicurezza alimentare, tracciabilità dei prodotti e regolarità delle posizioni sul posto di lavoro. I carabinieri hanno controllato tre attività commerciali: due ristoranti a San Leone e uno in zona Valle dei Templi. In quest’ultimo caso i carabinieri hanno rinvenuto prodotti alimentari scongelati e poi ricongelati e in alcuni casi senza che l’alimento avesse la bolla per tracciarne la provenienza. In totale i militari hanno sequestrato ben 60kg di prodotti e denunciato il titolare all’autorità giudiziaria. A San Leone, invece, sono stati controllati due ristoranti zona mare. Anche qui sono state riscontrate irregolarità e carenze dal punto di vista igienico-sanitario. I carabinieri, in uno dei due ristoranti, hanno anche sanzionato il gestore per aver trovato un lavoratore in nero. I controlli dei Nas sono frequenti e costanti. Infatti la scorsa settimana sono stati denunciati il titolare di una panineria, un venticinquenne e un ristoratore cinquantenne. Nella panineria, i carabinieri di Porto Empedocle e quelli del Nas, hanno trovato l’estintore scaduto che rappresenta una violazione in materia di sicurezza del lavoro e 13 chilogrammi di carne mal conservata. Le sanzioni elevate, complessivamente, ammontano a 3.172 euro. Al ristoratore cinquantenne sono state elevate sanzioni invece per un totale di 2.172 euro e sono stati sequestrati ben 118 chilogrammi di carni non in buono stato di conservazione. Durante uno dei due controlli – stando a quanto è stato reso noto dal comando provinciale dei carabinieri di Agrigento – sarebbe stata accertata anche l’occupazione abusiva di 130 metri di suolo pubblico. I controlli per garantire il rispetto igienico-sanitario e la sicurezza sui luoghi di lavoro andranno avanti anche nel resto della provincia.