Un leggero rimpasto nella giunta comunale di Campobello di Licata è stato recentemente annunciato, con la nomina di Giovanni Falsone, esponente del Partito Democratico, come nuovo assessore. Questo cambiamento è stato ufficializzato dal sindaco Antonio Pitruzzella, e Falsone prenderà il posto di Calogero Calà, non per ragioni politiche ma per specifiche necessità amministrative.

Il neo assessore Falsone assumerà importanti responsabilità nell’amministrazione comunale, con la delega ai Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Urbanistica. Questa modifica nella giunta è stata attuata per rispondere a esigenze specifiche e garantire una gestione ottimale delle attività amministrative.

Gli altri membri dell’esecutivo comunale rimangono in carica nei loro rispettivi ruoli: Rosario Di Proietto, che oltre ad essere vice sindaco, si occupa delle questioni legate alla Legalità, ai Rapporti col Consiglio Comunale e agli affari legali; Paola Bove, responsabile del Bilancio Comunale; Calogero Patti, che sovrintende alle Politiche Sociali, alla Cultura, al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo.

Questa nuova nomina consente all’esecutivo guidato da Pitruzzella di ritornare a operare con una giunta al completo, dopo un periodo in cui è mancato l’assessore Calà. Prima della nomina di Falsone, è stata attuata una riorganizzazione nel team dirigenziale per garantire un’efficace gestione delle attività amministrative.

Parallelamente a queste nomine politiche, sono state effettuate importanti modifiche nel team dirigenziale, con nuove responsabilità assegnate a diversi settori. Salvatore Grasso è stato nominato responsabile del primo settore, che comprende Affari Generali, Personale, Servizi Demografici e Socio-Assistenziali; Giovanni Puleri sovrintenderà al secondo settore, che include Servizi Economici e Gestione delle Entrate; Fortunato Pitrola avrà la responsabilità del terzo settore, Affari Finanziari; Giovanna Rita La Verde guiderà il quarto settore, che coinvolge Lavori Pubblici, Urbanistica, Manutenzione, Pubblica Illuminazione, Verde Pubblico e Sue; Salvatore Cutaia sarà responsabile del quinto settore, comprendente Polizia Municipale, Ambiente, Protezione Civile e Lotta al Randagismo; Angelo La Mattina si occuperà del sesto settore, che riguarda Cultura, Sport, Spettacolo, Turismo, Servizi Cimiteriali, Polizia Mortuaria, Case Popolari e Agricoltura.

Queste nuove nomine e riorganizzazioni rappresentano un passo importante per garantire un’efficace gestione e sviluppo della comunità di Campobello di Licata sotto la guida dell’amministrazione comunale.