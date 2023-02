Nuovo appuntamento con Non Solo Birra

Un nuovo appuntamento, il terzo, per gli appassionati di birra artigianale si terrà giorno 17 febbraio all’agriturismo Passo dei Briganti. La serata, organizzata come sempre da Gianni Di Battista del Birrificio dei Templi, ha l’obiettivo di avvicinare il pubblico al mondo delle birre artigianali proponendo una degustazione di birre provenienti da vari birrifici italiani. Questa serata in particolare, “A cena col birraio”, vedrà la partecipazione di Luca Traina, responsabile di un birrifico siciliano, birrificio pluripremiato che ha ottenuto la medaglia d’oro alla European Beer Challenge di Londra. Interessante sarà la spiegazione sulla nascita della loro passione per la birra artigianale e della loro filosofia di produzione, spiegazione che accompagnerà la degustazione di 3 tipi di birre della loro produzione abbinate con cura ad un menu completo proposto dalla “brigata” del Passo dei Briganti. La serata, come di consueto, sarà a numero chiuso!