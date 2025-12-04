

La testata specializzata Retailwatch, diretta dal giornalista Massimo Schiraldi, ha assegnato il “Best Selection Awards 2025” sia per la sezione salmone che per quella dedicata ai gelati. Negli ultimi mesi Schiraldi ha analizzato e testato i prodotti Mancuso — dalla divisione ittica a quella dei gelati e dei dessert — confrontandoli con marchi concorrenti. Le sue valutazioni tecniche, pensate per orientare i consumatori, hanno evidenziato la qualità superiore delle produzioni Mancuso, spingendolo a ufficializzare questo apprezzamento con un riconoscimento pubblico.

A Roma, il direttore Massimo Schiraldi e la giornalista Rai Barbara Politi hanno consegnato i due premi alle aziende Sicily Food e Mancuso Gelati. A ritirarli è stato Salvatore Mancuso, CEO del Mancuso Group, che si è detto orgoglioso del risultato:

«Ricevere questo prestigioso riconoscimento — ha dichiarato — conferma che quando si lavora con passione e impegno, i risultati e gli apprezzamenti arrivano». Da ricordare che questa estate era stato proprio il nostro giornale, AgrigentoOggi, a premiare il gruppo con il titolo di “Orgoglio Siciliano – Oltre Confine”, riconoscendo la capacità dell’azienda di portare la qualità siciliana nel mondo e di rappresentare una delle eccellenze imprenditoriali più solide del territorio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp