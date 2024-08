Sono in fase di esecuzione i lavori di bonifica e riqualificazione del lungomare “Falcone e Borsellino” di San Leone, condotti dal personale del Dipartimento per lo sviluppo rurale e territoriale – Servizio per il territorio di Agrigento.

Il primo cittadino di Agrigento, Francesco Micciché, e l’assessore al Verde Pubblico Alessandro Sollano, hanno manifestato il loro riconoscimento per l’avanzamento del progetto. In una dichiarazione congiunta, infatti, hanno sottolineato quanto sia essenziale la cooperazione del Dipartimento per il diserbo di una delle zone più frequentate della città di Agrigento, oltre che per fare in modo di offrire un ambiente curato e ospitale tanto ai turisti quanto ai cittadini.

Al fine di non vanificare il lavoro svolto, l’amministrazione comunale lancia un appello, dal momento che è cruciale che i cittadini contribuiscano alla buona riuscita dell’opera, mantenendo gli spazi pubblici puliti e rispettando gli spazi verdi, poiché solo mediante la collaborazione collettiva si potrà garantire la futura presenza di risultati stabili e a lungo termine, così da migliorare la qualità del nostro territorio e, di conseguenza, della vita dei cittadini.