Quattro magistrati di prima nomina hanno preso servizio alla Procura della Repubblica di Sciacca. Si tratta di Simone Billante di Sarzana, Valeria Pomara di Palermo, Carlotta Buzzi di Brescia e Simona Lombardo di Sesto San Giovanni. Si sono insediati davanti al presidente del Tribunale facente funzioni, Antonino Cucinella, e alla procuratrice della Repubblica, Maria Teresa Maligno. In Tribunale, invece, è arrivato il giudice Salvatore Casarrubea di Partinico. La Procura adesso è a pieno organico con cinque magistrati mentre al Tribunale manca una delle dieci unità previste dalla pianta organica.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp