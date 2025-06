Scopri i migliori film italiani del 2024-2025: premiati nei festival, campioni d’incassi e novità in uscita. Informati su dove vederli.

Nuovi film italiani da vedere

Il cinema italiano sta vivendo un momento di grande fermento e varietà: dai film autoriali alle commedie di largo consumo, il biennio 2024-2025 propone svariati titoli di qualità e spessore. Come evidenziato da un’analisi approfondita sul tema, pellicole di generi diversi e di registi emergenti convivono con successi di massa (ad esempio Il ragazzo dai pantaloni rosa, Parthenope, Diamanti, Un mondo a parte). Questa ricchezza tematica e stilistica rende il panorama cinematografico italiano particolarmente stimolante per lo spettatore.

Il meglio del cinema italiano tra 2024 e 2025

L’impianto cinemtografico del nostro paese si è distinto per molte uscite interessanti nel biennio 2024-2025, da opere prime autoriali a film dal grande appeal commerciale. L’attività sui festival internazionali e al botteghino testimonia il valore delle nuove produzioni. Di seguito alcuni titoli di spicco (presentati nelle maggiori rassegne e amatissimi in sala).



Parthenope (2024, Paolo Sorrentino) : drammatico, in concorso al Festival di Cannes, attesissimo da critica e pubblico per il ritorno del premio Oscar Sorrentino con una storia ambientata nella sua Napoli.



I dannati (2024, Roberto Minervini) : opera ibrida (documentario/finzione) in sezione Un Certain Regard a Cannes, apprezzata per l’audacia narrativa e la ricostruzione storica della guerra di Secessione americana.



L’orto americano (2024, Pupi Avati) : horror gotico in bianco e nero scelto come film di chiusura alla Mostra di Venezia 2024, uscito al cinema il 6 marzo 2025.



Finalmente l’alba (2024, Saverio Costanzo) : dramma storico ambientato negli anni ’50 (con Lily James e Joe Keery), presentato alla Mostra di Venezia; è in sala dal 14 febbraio 2024.



Un altro Ferragosto (2024, Paolo Virzì) : commedia sequel del cult Ferie d’agosto (1996), ambientata sull’isola di Ventotene e interpretata da Sabrina Ferilli e Christian De Sica.



Vermiglio (2024, Marescotti Ruspoli): dramma psicologico premiato a Venezia per la miglior regia esordiente, ambientato in una provincia livida e malinconica.





Gloria! (2024, Margherita Vicario) : commedia musicale originale ambientata nel Settecento veneziano, presentata alla Berlinale 2024 e accolta con entusiasmo per la freschezza e la colonna sonora.



Io e il secco (2024, Gianluca Santoni): dramedy adolescenziale presentato al Festival di Berlino nella sezione Generation, racconta un ragazzo e il suo amico immaginario alle prese con una famiglia problematica.



Premiati nei festival e acclamati dal pubblico: cosa guardare assolutamente

Il cinema italiano continua a distinguersi nei principali festival internazionali. A Cannes 2024, oltre a Parthenope, diversi titoli tricolori hanno brillato nei concorsi paralleli, portando in scena una varietà di linguaggi e visioni. Alla Mostra del Cinema di Venezia, Avati e Costanzo hanno emozionato pubblico e critica con due opere profondamente diverse ma ugualmente significative. E non mancano le sorprese in altri festival: Freda di Walter Veltroni affronta il dramma storico con intensità, Magic Cauliflower porta l’animazione italiana verso nuove frontiere narrative, mentre La prodigiosa trasformazione della classe operaia in stranieri si afferma come un documentario coraggioso e necessario.

I titoli italiani che stanno conquistando i festival internazionali

Tutti i film menzionati in questo articolo hanno ricevuto lodi in alcuni dei migliori festival internazionali. Anche se per l’Italia è difficile trovare spazi nella cerimonia più ambita, quella degli Oscar, numerose pellicole incantano gli spettatori di mezzo mondo nei concorsi cinematografici di tutto il globo.

In aggiunta tanti registi stranieri scelgono il Bel Paese per ambientare le loro produzioni; Basti pensare a Conclave (2024, Edward Berger) o Megalopolis (2024, Roman Polanski), capaci di incantare le platee grazie a location dalla bellezza insormontabile.

I film campioni d’incassi in Italia: successi che parlano al grande pubblico

Anche al box office i titoli italiani hanno dominato alcune settimane, rivitalizzando le sale. Ovviamente i numeri non sono minimamente paragonabili alle produzioni statunitensi, ma lasciano comunque intendere quanto sia rilevante il mercato cinematografico per l’industria nostrana. Tra i leader di cassa del 2024 emergono:



Il ragazzo dai pantaloni rosa (2024) – 9,0 M€ : biopic drammatico dal tema sociale, ha suscitato grande interesse giovanile con la storia vera di un ragazzo vittima di bullismo.



Parthenope (2024) – 7,5 M€ : oltre al successo festivaliero il film di Sorrentino ha convinto anche il pubblico tradizionale, specialmente le nuove generazioni.



Un mondo a parte (2024) – 7,4 M€ : commedia sociale di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, uno dei blockbuster invernali.



Diamanti (2024) – 6,5 M€ : melodramma di Ferzan Özpetek, tornato in sala con una storia sentimentale natalizia.



Io e te dobbiamo parlare (2024) – 6,5 M€: leggera commedia natalizia con Fabio De Luigi e Serena Rossi (e la coppia Siani/Pieraccioni per la prima volta insieme sullo schermo).





Seguono titoli come Vermiglio (2,4 M€) premiato a Venezia 2024 e altri successi di nicchia. In totale, secondo i dati Cinetel, i film italiani hanno incassato circa 121,4 M€ nel 2024, quasi cancellando il gap con gli anni pre-pandemia. Gran parte di questo risultato è dovuto alla risposta dei giovani (42,6% del pubblico totale) attratti da storie contemporanee e commedie generazionali: il successo di Il ragazzo dai pantaloni rosa ne è un esempio.

Dove vederli: piattaforme streaming, cinema e uscite previste

Quasi tutte le novità citate sono arrivate prima al cinema, distribuite da case come 01 Distribution, Medusa e Vision. Ad esempio il dramma storico Finalmente l’alba è uscito nelle sale il 14 febbraio 2024, mentre la commedia sportiva Race for Glory: Audi vs Lancia di Stefano Mordini ha debuttato il 14 marzo 2024.



Nel 2025 è prevista l’uscita in sala di FolleMente di Paolo Genovese (commedia romantica prodotta da RAI Cinema in collaborazione con Disney+) e del gotico L’orto americano di Pupi Avati. Parallelamente, Netflix e Prime Video lanciano anteprime italiane, mentre RaiPlay diffonderà online molti titoli italiani dopo l’uscita in sala. Ecco un riepilogo dei titoli preminenti del cinema italiano.









Titolo





Genere





Disponibile su





Uscita









Parthenope (2024)





Drammatico





Cinema





Estate 2024









L’orto americano (2025)





Horror gotico





Cinema





Marzo 2025









FolleMente (2025)





Commedia romantica





Cinema e Disney+





Febbraio 2025









Finalmente l’alba (2024)





Drammatico storico





Cinema





Febbraio 2024









Un altro Ferragosto (2024)





Commedia





Cinema





Marzo 2024









Race for Glory (2024)





Dramma sportivo





Cinema





Marzo 2024









Il ragazzo con i pantaloni rosa (2024)





Drammatico





Cinema e Netflix





Ottobre 2024









