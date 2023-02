Nuovi “dottori” in casa Fortitudo Agrigento. Cosimo Costi, Alessandro Grande e Lorenzo Ambrosin, tra una partita e l’altra hanno conseguito la laurea. Cosimo Costi è dottore in Scienze motorie, Lorenzo Ambrosin in Economia aziendale e Ale Grande è diventato grandissimo con la laurea magistrale in management dello sport L-M 47! “A breve il Palamoncada diventa polo universitario”, ironizzano dalla società.