NUOVI CORSI DI LAUREA E SERVIZI ALL’UNIVERSITÀ

A proposito degli esami di laurea, ha detto ancora Micari, “a partire da giorno 8 luglio faremo le celebrazioni, un momento di festa per i laureati di marzo che c’erano rimasti malissimo per non aver avuto la laurea di presenza”. Cinque i corsi di studio di nuova attivazione da parte di UniPa: Architettura e progetto nel costruito (L-23 presso la sede di Agrigento); Neuroscience (LM-6, in inglese); Architettura del paesaggio (LM-3); Scienza dell’alimentazione e della nutrizione umana (LM-61); Migrations, rights, integration (LM-90, in inglese). Nonostante la pandemia, anche il numero di iscritti e’ in crescita; inoltre, sono stati attivati i servizi di supporto a distanza delle segreterie studenti con un sistema di ticketing online, la chat e il servizio di prenotazione online degli appuntamenti con il personale delle segreterie; attivato il servizio di car e bike sharing AmiGo by Amat, che fa seguito alla convenzione siglata tra l’Universita’ di Palermo e l’Amat Palermo per lo sviluppo di un progetto di mobilita’ sostenibile dedicato alla comunita’ universitaria. (ITALPRESS)