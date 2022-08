Nuovi corpi illuminanti all’interno della Cittadella della Salute di Agrigento

Risparmio energetico e design vanno a braccetto alla Cittadella della Salute di Agrigento dove ,da un paio di giorni, è in corso la sostituzione dei corpi illuminanti dei viali e delle plafoniere a muro dell’ex ospedale psichiatrico. I vecchi lampioni “energivori” stanno progressivamente lasciando il posto a moderni sistemi a led che assicurano maggiore luminosità ed efficienza e garantiscono un risparmio nei consumi di oltre il trenta per cento. Se l’aspetto legato all’economia d’esercizio degli impianti e alla razionalizzazione delle risorse energetiche rappresenta la priorità dell’intervento in corso, non va comunque posto in secondo piano il gradevole effetto estetico della nuova illuminazione. In maniera sobria ma raffinata, i lampioni della Cittadella stanno impreziosendo l’intera area, uno dei luoghi più suggestivi della vecchia Agrigento. La sostituzione dei corpi illuminanti rientra in un più ampio ed organico piano di efficientamento energetico che sta coinvolgendo le strutture ospedaliere e territoriali aziendali, basti pensare al completo rifacimento delle centrali termiche degli ospedali di Agrigento, Canicattì e Sciacca e al rifacimento della climatizzazione del “Fratelli Parlapiano” di Ribera. La direzione dell’ASP di Agrigento, attraverso l’Area risorse tecniche, sta perseguendo con decisione la linea dell’ammodernamento degli impianti per appianare un gap tecnologico di oltre trent’anni e ottenere una netta miglioria a costi d’esercizio sensibilmente ridotti.