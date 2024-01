NARO – I Carabinieri del Ris di Messina hanno proseguito oggi le attività investigative a Naro, focalizzandosi sul luogo del duplice femminicidio avvenuto lo scorso venerdì. Delia Zarniscu, 58 anni, e Maria Rus, 54 anni, entrambe cittadine romene, furono vittime di un violento omicidio. I militari sono intervenuti presso l’abitazione a piano terra di vicolo Avenia, specificamente nella casa di Maria Rus, dove la vittima fu ritrovata carbonizzata.

Il nucleo investigativo dei Vigili del fuoco aveva già effettuato precedenti accertamenti nella suddetta abitazione. Oggi, il Ris di Messina ha proseguito le verifiche in collaborazione con il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto Elettra Consoli.

Attualmente, un unico sospettato è stato fermato e è detenuto presso il carcere di Gela: si tratta di un cittadino romeno di 24 anni. Le accuse nei suoi confronti comprendono duplice omicidio e vilipendio di cadavere. Finora, l’uomo ha rifiutato di rispondere alle domande dei magistrati.

Il caso continua a tenere in sospeso la comunità locale, mentre le autorità procedono con le indagini per gettare luce su questo tragico episodio di violenza contro le donne. Resta da vedere come evolverà la situazione e se nuovi dettagli emergeranno nel corso delle prossime fasi investigative.