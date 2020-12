Nuove procedure per il rimborso delle spese per studenti pendolari

CANICATTI’. Il Comune di Canicattì ha reso noto ai genitori degli alunni pendolari che frequentano gli Istituti d’Istruzione Secondaria Superiore, che è stata avviata la procedura per la richiesta del rimborso spese trasporto scolastico extraurbano per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 relativamente alla frequenza scolastica da gennaio a dicembre 2020. Considerato che l’attuale situazione pandemica non permette l’accesso di utenti presso le sedi della pubblica amministrazione, sì è ritenuto maggiormente agevole provvedere ad una esclusiva compilazione di moduli in forma telematica.