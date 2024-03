Nuove misure di sicurezza al Tribunale di Sciacca dopo il ritrovamento, nei giorni scorsi, di decine e decine di cartucce, per strada, del tipo di quelle in dotazione alle forze armate e di polizia. Nell’area attorno al Palazzo di Giustizia non sarà possibile posteggiare alcuna vettura sia davanti all’ingresso che nel perimetro della struttura. Nel frattempo vanno avanti le indagini dei carabinieri per fare luce sull’episodio.