Il coro polifonico “Santa Cecilia” di Agrigento annuncia le nuove audizioni per l’ingresso di giovani talenti nella storica formazione. L’appuntamento è fissato per sabato 27 settembre alle ore 17 al museo di Santo Spirito. L’iniziativa è rivolta in particolare ai ragazzi e alle ragazze che desiderano vivere l’esperienza del canto corale: ai candidati sarà richiesto un breve test, ma nulla di impegnativo.

Non è necessaria un’esperienza professionale, ma passione, impegno e voglia di crescere in un percorso collettivo. Il “Santa Cecilia” rappresenta da decenni un punto di riferimento per la diffusione della musica corale e sacra. Dopo i successi della scorsa stagione, il coro si prepara a una nuova sfida internazionale: una tournée in Spagna con concerti a Madrid e Toledo. Per informazioni e iscrizioni alle audizioni: 346 374 8192 | 339 495 2538 – [email protected].

