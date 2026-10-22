Sono operativi da oggi i nuovi punti Aica di Agrigento, in Viale Leonardo Sciascia (Villaggio Mosè), e di Naro, in Via Piave 13. I nuovi sportelli, attivati a costo zero in convenzione con EgoGreen, offrono agli utenti un presidio territoriale per l’accesso ai servizi del gestore.

Ai due sportelli i cittadini possono rivolgersi per le richieste di nuovi allacciamenti, la gestione dei contratti di utenza e delle volture, la ristampa dei documenti di fatturazione, l’assistenza per i pagamenti e le informazioni commerciali e amministrative.

Questi gli orari di apertura. Lo sportello di Agrigento riceve dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Lo sportello di Naro, per il mese di ottobre, osserva il seguente calendario: il 20 e il 22 ottobre dalle 15:30 alle 19; il 21 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19; il 23 e il 26 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 18; dal 27 al 30 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 15:30 alle 19.

Aica continua così ad ampliare la propria rete di sportelli per avvicinare il servizio ai cittadini e rafforzare la propria presenza nei centri della provincia. La rete comprende le sedi già attive ad Agrigento, Canicattì, Campobello di Licata, Licata, San Biagio Platani, Porto Empedocle, Raffadali, Ribera e San Giovanni Gemini.

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