Nuove adesioni a Forza Italia agrigentina: è la volta di Antonio Zaffuto

Aderisce al partito di Forza Italia, condividendo le posizioni politiche del vice coordinatore regionale, l’Onorevole Riccardo Gallo, l’imprenditore e professionista nell’ambito della formazione, e non solo, Antonio Zaffuto, da sempre attivo in politica, candidato al consiglio comunale di Racalmuto nelle scorse elezioni Amministrative.

Lo stesso Zaffuto commenta: “La scelta di aderire a Forza Italia deriva da un’attenta analisi del territorio e dei bisogni dei cittadini. In Forza Italia ho riscontrato quegli ideali per cui sempre mi sono battuto. Renderò a disposizione del partito le mie conoscenze e competenze per una costante crescita sul territorio locale, che oggi più che mai ha necessità di giovani che abbiano voglia di fare, giovani dinamici che fanno della politica uno stile di vita sano e propositivo”.

E apprezzamento esprimono il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, così come Filippo Caci e Giulio Cinque, che commentano: “Accogliamo con soddisfazione l’adesione del professionista Antonio Zaffuto, in quanto persona da sempre attenta alla politica e al sociale, animata da tanto entusiasmo e voglia di spendersi a favore del partito e della comunità. Confidiamo nel suo ottimo lavoro”.

Soddisfazione anche da parte del vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, e dell’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto.